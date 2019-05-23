سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 11:18 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ميتالكو: تحديث ماكينات المصانع وخفض الخسائر 30%؜

الخميس، 23 مايو 2019 10:00 م
ميتالكو: تحديث ماكينات المصانع وخفض الخسائر 30%؜ وائل يوسف رئيس شركة ميتالكو
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

كشف الدكتور وائل يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه سيجرى خلال شهر الانتهاء من تحديث ماكينتى الـCnc بالمصانع من خلال استيراد قطع غيارها من الخارج .

 

وأضاف يوسف، لـ"اليوم السابع"، أن عمليات التحديث مستمرة، وخلال شهر سيجرى الانتهاء منها مما ينعكس بصورة إيجابية على نتائج أعمال الشركة.

 

وقال، إنه من المتوقع خفض الخسائر السنوية لنحو 30% بنهاية العام المالى الجارى، على أن تنخفض لنحو 5% العام المالى المقبل.

 

وأشار أن الشركة بعد تسليم مشروع الروبيكى حصلت على عقد صيانة المشروع، بجانب توريد أبراج كهرباء لعدد من الشركات.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

وزارة قطاع الأعمال تدرس دعم شركة ميتالكو لتحديث معداتها

رئيس شركة ميتالكو فى أول حوار لـ"اليوم السابع": غدا نبدأ المرحلة الثانية من الروبيكى بـ62 مليون جنيه.. هشام إبراهيم: نحتاج 5 ملايين دولار لإنشاء مصنع جلفنة.. ولدينا أراضٍ بنصف مليار متعدى عليها من 300 أسرة

رئيس شركة "ميتالكو": نستهدف زيادة الإنتاج الشهرى للشركة إلى 2000 طن

لماذا تراجعت شركة ميتالكو من القمة للقاع فى تصنيع الهناجر وأعمدة الكهرباء؟

"القابضة المعدنية" تقرر دمج شركتى ميتالكو والترسانة البحرية فى شركة واحدة

شركة ميتالكو

مشروع الروبيكى

وائل يوسف

القابضة المعدنية

وزارة قطاع الاعمال

المعادن

الإنشاءات المعدنية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

الرجوع الى أعلى الصفحة