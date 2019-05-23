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"مياه الشرب بأسوان" : رصد 25 مليون جنيه لمواجهة انقطاع المياه بالقرى

الخميس، 23 مايو 2019 01:51 م
"مياه الشرب بأسوان" : رصد 25 مليون جنيه لمواجهة انقطاع المياه بالقرى محافظه اسوان - أرشيفية
أسوان ندى سليم
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أكد المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، أن هناك خطة زمنية محددة للانتهاء من مشكلات انقطاع المياه بالمناطق المرتفعة، خلال خطة عام 2019/2020، ومن أهمها، قرى شرق مركز أسوان مثل قرى ابو الريش والخطارة والاعقاب، مؤكدا أنه تم رصد أكثر من 25 مليون جنيه، لتنفيذ هذه الخطة في مدة زمنية تنتهي عقب 3 أشهر فقط.
 
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بأسوان، في تصريحات صحفية، أن الخطة تستهدف رفع قدرات وطاقة المحطات والروافع والشبكات، وذلك بعد دراسة الحالة الفنية للمحطات والروافع بمحطات ابو الريش قبلي وبحري، ومحطة بهاريف1، ومحطة بهاريف 2، ومحطة الاعقاب الكبرى والعقبة الصغيرة، ومحطة الملقطة والخطارة وابو سبيرة وروافع المقلة. 
 
 

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