موسكو: ندعم الحوار السياسى والتسوية السلمية فى ليبيا وضد استخدام القوة

موسكو أ ش أ

أكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بليبيا، ليف دينجوف، أن بلاده لا تدعم أى طرف من أطراف النزاع الليبى ضد الآخر،مشيرا إلى أن موقف موسكو ثابت ويدعو الى الحوار السياسى والحلول السلمية ويرفض استخدام القوة لحل النزاع.

وقال دينجوف لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الخميس : " اعتقد ان موقف موسكو لن يتغير، ونحن ندعم الحوار السياسى والتسوية السلمية فى ليبيا " .

وأضاف :" نحن نقف أيضا ضد أى استخدم للقوة والعنف والسبل العسكرية لحل النزاع بين الليبيين" .

وتابع قائلا :" نحن لا ندعم أيا من أطراف النزاع فى ليبيا وموقفنا ثابتا تجاه الجميع"، موضحا أن أبواب روسيا مفتوحة لكل من يستشيرنا أو يستفيد من خبرتنا فى عمليات حفظ السلام.

وأكد دينجوف أن إعادة فتح السفارة الروسية فى طرابلس مرتبط بالوضع الأمنى ولا يمكن طرحه فى المدى القريب.وقال بهذا الصدد :" لا يمكننا القول إن دبلوماسيينا سيشعرون بالأمان فى طرابلس، لذلك لا يمكننا دراسة هذا الامر فى المدى القريب"، مضيفا أنه من المبكر الحديث عن إعادة فتح السفارة الروسية فى طرابلس . ونفى أن تكون هناك أسباب سياسية وراء تاجيل زيارة وفد حكومة الوفاق الليبية إلى موسكو،مشيرا إلى أن هذا يرجع لأسباب تقنية.

وأوضح أن هذه الزيارة ستتم فى الاسابيع المقبلة ، قائلا:"لقد تحدثت البارحة مع نائب رئيس الوزراء احمد معيتيق بهذا الشأن" . وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لتقديم منصة للحوار الليبي، أضاف دينجوف :" أن روسيا فى حال قررت تقديم منصة ستكون مشروطة بتنفيذ اى اتفاق ينتُج عنها".