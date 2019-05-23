موسكو: مواقف مصر وروسيا متقاربة تجاه سبل حل نزاعات المنطقة

موسكو /أ ش أ/

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، مع سفير مصر لدى موسكو إيهاب نصر وجهات النظر حول الوضع فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوضع فى الخليج والسودان وليبيا وعملية السلام فى الشرق الأوسط.

وذكرت الخارجية الروسية - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، - أن ذلك اللقاء جاء فى إطار تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين، موضحة أنه تم التأكيد مرة أخرى على تقارب النهج بين موسكو والقاهرة؛ لتسوية النزاعات فى المنطقة بالطرق السياسية والدبلوماسية.

وأوضحت أن الجانبين بحثا عددًا من القضايا المتعلقة بالقمة الروسية الإفريقية المقبلة فى سوتشى الروسية بأكتوبر المقبل، فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

يذكر أن رؤساء حوالى 40 دولة إفريقية سيحضرون قمة (روسيا - إفريقيا) المقرر عقدها فى مدينة سوتشي، فى إطار جهود موسكو لتعزيز علاقاتها ببلدان القارة الإفريقية بما يخدم الأمن الدولى والاقتصادي.