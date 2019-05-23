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مهاب مميش : عبور 47 سفينة قناة السويس بحمولة 2.2 مليون طن

الخميس، 23 مايو 2019 01:03 م
مهاب مميش : عبور 47 سفينة قناة السويس بحمولة 2.2 مليون طن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 47 سفينة، بحمولة 2.2 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

 

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة مليون و100 الف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى المسال والتى ترفع علم جزر المارشال AA  MIRA بحمولة 166 ألف طن، قادمة من جبل طارق، ومتجهة إلى قطر  .

 

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدانمركية MAREIA MAERSK، بحمولة 221 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.   

 

 

 


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