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منظمة المرأة العربية تُشارك فى حفل جائزة التميز الحكومى العربى

الخميس، 23 مايو 2019 02:08 م
منظمة المرأة العربية تُشارك فى حفل جائزة التميز الحكومى العربى منظمة المرأة العربية
كتب محمود راغب
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شاركت منظمة المرأة العربية اليوم الخميس،  فى حفل إطلاق جائزة "التميز الحكومى العربى"، الذى عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
 
جاء إطلاق هذه الجائزة انسجامًا مع رغبة المنظمة العربية للتنمية الإدارية بإطلاق جائزة للأداء الحكومى المتميز فى الدول العربية لتشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة فى هذا المجال، بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها فى الدول العربية كافة، وتشجيع المنافسة الإيجابية فيما بينها، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين المؤسسات الحكومية فى الدول العربية.
 
 

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