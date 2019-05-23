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"منطقة الأقصر الأزهرية" : انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأحد المقبل

الخميس، 23 مايو 2019 02:17 م
"منطقة الأقصر الأزهرية" : انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأحد المقبل جانب من الاجتماع
الأقصر - أحمد مرعى
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أنهت منطقة الأقصر الأزهرية، كافة الاستعدات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها العلمى والأدبى والشعبة الإسلامية والقراءات، المقرر لها الأحد المقبل، ويؤدي 3550 طالب وطالبة الامتحانات، في 16 لجنة موزعة على مستوى المحافظة .
 
واجتمع الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، برؤساء اللجان وشدد على الالتزام بالضوابط المنظمة والواردة من رئاسة القطاع، والتأكيد على إجراء الامتحانات فى مناخ ملائم ومستقر وبدون مشكلات تذكر.
 
بينما أشار أحمد على أحمد مدير إدارة الامتحانات، بأن الأزهر يمضى بخطوات ثابتة في إجراء امتحانات منضبطة متطورة، باستخدام أجهزة التقنية الحديثة فى منظومة الامتحان الشفوي ونظام البوكليت الحديث.
 
وتم الاجتماع،فى حضور جمالات كامل مدير عام العلوم الدينية والعربية، وجمال سليمان مدير التعليم الثانوي بالمنطقة.
 
 

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