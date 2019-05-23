وذكرت المصادر، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية مداهمة في أحد أحياء إقليم قندهار، ما أسفر عن مقتل اثنين من مُسلحي طالبان واعتقال 3 آخرين.

وأضافت أن القوات الخاصة نفذت أيضا عملية أخرى في إقليم هلمند، استهدفت بها مخازن ومخابئ أسلحة تابعة لطالبان، ما أسفر عن تدمير العديد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة.

ومن جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتي من بينها حركة طالبان، على هذه الأنباء حتى الآن.