مقتل شاب بالدقهلية فى نهار رمضان بسبب الثأر

الدقهلية - شريف الديب

لقى شاب بقرية ديل البحر التابعة لمركز الستاموني بناحية بلقاس مصرعه على يد مجهولين بعد أن أطلقوا عليه الرصاص فى نهار رمضان وفروا هاربين.



مقتل-شاب-بالدقهليه-فى-نهار-رمضان-بسبب-الثأر

تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للمقدم محمد الحسيني مأمور مركز الستاموني بإطلاق مجهولين النار على شاب وسط الشارع فى نهار رمضان وفروا هاربين.

وعلي الفور انتقل مأمور المركز والرائد محمد حماد رئيس مباحث المركز إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعي عصام عيد عبده عمران، يقيم بالعززين بناحية البدرشين بمحافظة الجيزة، ونقل محل إقامته إلى قرية ديل البحر بمركز الستاموني منذ فترة.

وعلى الفور شكل العميد أحمد شوقى، رئيس مباحث المديرية فريق بحث، للكشف عن الجناة وكشفت التحريات الأولية، أن احتمال أن يكون الحادث بسبب عملية ثار بين الجناة وأسرة المجني عليه، لوجود خلافات قديمة مع عائلة أخري بالجيزة، وتم نشر قوات الأمن وإعداد كمائن على الطرق للبحث عن الجناة والسلاح المستخدم فى الحادث.