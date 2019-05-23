مصر للطيران تنقل 3100 معتمر إلى مطارى جدة والمدينة المنورة

كتبت - رحاب نبيل

تنقل الشركة الوطنية "مصر للطيران"، على مدار اليوم الخميس، 3100 معتمر إلى الأراضى المقدسة على متن 15 رحلة جوية إلى مطارى جدة والمدينة المنورة، ضمن جسرها الجوى لنقل معتمرى رمضان من القاهرة وباقى المطارات المصرية.

وأفاد مصدر بالشركة، أنه من المقرر أن تُسيّر مصر للطيران 10 رحلات جوية إلى جدة والمدينة المنورة، من مبنى الرحلات الموسمية بالمطار، المخصص لرحلات الشركة الوطنية، لنقل 2100 معتمر، و5 رحلات أخرى لنقل 1000 معتمر من مطارى الأقصر وبرج العرب.

يأتى ذلك فى إطار تسيير الشركة أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية من المطارات المصرية المختلفة (القاهرة وبرج العرب والأقصر) لنقل 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة خلال موسم عمرة رمضان، بالتعاون مع باقى الشركات الأخرى العاملة فى الموسم.