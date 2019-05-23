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مصر تدعو الجزائر للمشاركة فى منتدى الاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة 18 يونيو

الخميس، 23 مايو 2019 04:06 م
مصر تدعو الجزائر للمشاركة فى منتدى الاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة 18 يونيو احمد عنتر - رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري
كتب إسلام سعيد
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شارك وائل عارف نائب رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالجزائر في الاجتماع الذي عقده السفير بمقر وزارة التجارة الجزائرية لتسليم الدعوة الموجهة من  وزارة التجارة والصناعة للوزير سعيد جلاب وزير الصناعة بالجزائر للمشاركة فى فعاليات منتدى الاتحاد من أجل المتوسط والمقرر إقامته بالقاهرة فى 18 يونيو 2019 . 
 
استعرض نائب رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الجزائر بيانات التجارة البينية، موضحا أن الصادرات المصرية وصلت الى 550 مليون دولار خلال عام 2018 وهى صادرات متنوعة تشمل سلع تامة الصنع ونصف مصنعة ومواد خام، بينما بلغت الواردات المصرية من الجزائر 388 مليون دولار أغلبها محروقات.
 
ونوه إلى أن القائمة السلبية للسلع المستثناة من تطبيق الإعفاء التام المنصوص عليه فى اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجارى بين الدول العربية بالاضافة إلى قائمة السلع المفروض عليها رسوما إضافية تبقى عائقا أمام تدفق الصادرات المصرية إلى الجزائر ، وطلب بحث إمكانية قيام الجانب الجزائري بتعديل قائمة السلع المفروض عليها رسوم اضافية. وقد أوضح الوزير الجزائري أن هناك دراسات تتم على هذه القوائم لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
 
كما تطرق الاجتماع إلى موقف الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتم الاتفاق على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارت المتبادلة.
 
 

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