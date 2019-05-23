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مصر تدعو الجزائر للمشاركة بمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة يونيو المقبل

الخميس، 23 مايو 2019 08:12 م
مصر تدعو الجزائر للمشاركة بمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة يونيو المقبل مؤتمر - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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شارك وائل عارف نائب رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى الجزائر، فى الاجتماع الذى عقده السفير بمقر وزارة التجارة الجزائرية لتسليم الدعوة الموجهة من وزارة التجارة والصناعة للوزير سعيد جلاب وزير الصناعة بالجزائر، للمشاركة فى فعاليات منتدى الاتحاد من أجل المتوسط، والمقرر إقامته بالقاهرة فى 18 يونيو 2019 .

 

استعرض نائب رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى الجزائر بيانات التجارة البينية، موضحًا أن الصادرات المصرية وصلت إلى 550 مليون دولار خلال عام 2018، وهى صادرات متنوعة تشمل سلعًا تامة الصنع ونصف مصنعة ومواد خام، بينما بلغت الواردات المصرية من الجزائر 388 مليون دولار أغلبها محروقات.

 

 ونوه إلى أن القائمة السلبية للسلع المستثناة من تطبيق الإعفاء التام المنصوص عليه فى اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجارى بين الدول العربية، بالإضافة إلى قائمة السلع المفروض عليها رسوم اضافية تبقى عائقا أمام تدفق الصادرات المصرية الى الجزائر، وطلب بحث إمكانية قيام الجانب الجزائرى بتعديل قائمة السلع المفروض عليها رسوم إضافية، وقد أوضح الوزير الجزائرى، أن هناك دراسات تتم على هذه القوائم لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

 

كما تطرق الاجتماع إلى موقف الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتم الاتفاق على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المتبادلة.

 


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