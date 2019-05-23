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مصرع 3 شباب وإصابة 2 آخرين فى إنقلاب سيارة بترعة أصفون غربى الأقصر

الخميس، 23 مايو 2019 10:29 ص
مصرع 3 شباب وإصابة 2 آخرين فى إنقلاب سيارة بترعة أصفون غربى الأقصر انقلاب سيارة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت قرية البعيرات غربى محافظة الأقصر، اليوم الخميس، إنقلاب سيارة فى ترعة أصفون بالمدينة، مما أسفر عن مصرع 3 شباب، وإصابة 2 آخرين، وتم نقل جثمان المتوفين لمشرحة مستشفى إسنا المركزى والمصابين لمستشفى الأقصر الدولى لتلقي العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بإنقلاب سيارة ملاكى في ترعة أصفون بقرية البعيرات غربى محافظة الأقصر، مما أسفر عن مصرع كل من "ه.ا"، و"ع.ع"، و"ع.إ" وإصابة 2 آخرين وتم نقلهم للمستشفى لتلق يالعلاج اللازم، وجثمان المتوفيين للمشرحة تمهيداً لتسليمهم لذويهم، وإستخراج تصريح الدفن، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 
 

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