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مصرع 3 أشخاص فى حريق هائل بمصنع للبلاستيك فى المنوفية

الخميس، 23 مايو 2019 11:08 ص
مصرع 3 أشخاص فى حريق هائل بمصنع للبلاستيك فى المنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حريق هائل بمصنع للبلاستيك بالمنطقة السادسة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتم نقل الجثث إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع للبلاستيك بالمنطقة السادسة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
 
على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، برئاسة اللواء ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق مصرع 3 أشخاص، وتم نقل الجثث إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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