مصرع شخصين وإصابة 4 أخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالإسكندرية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 أخرين، اليوم، وذلك بمدخل أبيس 8، شرقًا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى قسم شرطة محرم بك، إخطارا بالحادث وانتقل مأمور وضباط القسم، وبرفقتهم سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبيّن بالفحص مصرع شخصين وإصابة 4 أخرين بجروح وكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

أُخطرت النيابة العامة، وتحررت المحضر اللازمة بالواقعتين، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.