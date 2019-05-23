مصرع شخصين إصابة 7 آخرين فى حادث تصادم غرب الإسكندرية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

شهد طريق الكافورى غرب الإسكندرية، حادثا مروعا، أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 7 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى، لتلقى العلاج ونقل الجثامين للمشرحة.

تلقت مديرية أمن الاسكندرية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم 6 سيارات، بطريق الكافورى دائرة القسم ووجود مصابين ومتوفيين.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية أول، وبرفقتهم سيارات الإسعاف وضباط إدارة المرور إلى محل البلاغ، وتبيّن بالفحص حدوث عطل فى سيارة ملاكى وتوقفها بالطريق المشار إليه، مما دفع مستقليها إلى دفعها بجانب الطريق، وهدأت سيارة كانت قادمه خلفه السرعة خشية من تصادمهما، فيما اندفعت سيارة نقل "لورى" مسرعة من الخلف واصطدمت بهما.

أسفر الحادث، عن مصرع شخصين وهما "عماد. م. م"، و "م. ع. ر"، مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وإصابة 7 آخرين بجروح وكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

تم إخطار النيابة العامة، وتحررت المحضر اللازمة بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.