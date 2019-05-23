سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شخصين إصابة 7 آخرين فى حادث تصادم غرب الإسكندرية

الخميس، 23 مايو 2019 12:15 م
مصرع شخصين إصابة 7 آخرين فى حادث تصادم غرب الإسكندرية حادث تصادم - أرشيفية
الإسكندرية ـ أسماء على بدر
إضافة تعليق
شهد طريق الكافورى غرب الإسكندرية، حادثا مروعا، أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 7 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى، لتلقى العلاج ونقل الجثامين للمشرحة.
 
تلقت مديرية أمن الاسكندرية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم 6 سيارات، بطريق الكافورى دائرة القسم ووجود مصابين ومتوفيين.
 
انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية أول، وبرفقتهم سيارات الإسعاف وضباط إدارة المرور إلى محل البلاغ، وتبيّن بالفحص حدوث عطل فى سيارة ملاكى وتوقفها بالطريق المشار إليه، مما دفع مستقليها إلى دفعها بجانب الطريق، وهدأت سيارة كانت قادمه خلفه السرعة خشية من تصادمهما، فيما اندفعت سيارة نقل "لورى" مسرعة من الخلف واصطدمت بهما.
 
أسفر الحادث، عن مصرع شخصين وهما "عماد. م. م"، و "م. ع. ر"، مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وإصابة 7 آخرين بجروح وكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
 
تم إخطار النيابة العامة، وتحررت المحضر اللازمة بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع شاحنة بالوادى الجديد

إصابة شخصان بحادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الزراعى أمام سنديون

كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى محور الأوتوستراد اتجاه حلوان

كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى اتجاه الجيزة

إصابة 7 أشخاص بحادث تصادم سيارة بعمود إنارة بشبين القناطر

امن الاسكندريه

حادث تصادم

محافظه الاسكندريه

الاسكندريه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة