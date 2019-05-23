مصرع شاب فى مشاجرة مع جيرانه بالغربية

الغربيه مصطفى عادل ومحمد طارق

لقى شاب فى العقد الثانى من عمره مصرعه فى مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات بقرية مسجد وصيف التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بورود إشارة من مستشفى زفتى العام بوصول شاب يدعى "عمرو ف ال" 22 سنة، مقيم بقرية مسجد وصيف التابعة لمركز زفتى، مصابا بنزيف فى المخ.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد محمود العرنوسى رئيس مباحث مركز زفتى، وتبين وجود خلاف بين المجنى عليه وأحد جيرانه، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بالشوم والأسلحة وقام أحد جيرانه بالاعتداء عليه وأصابه بجروح فى الرأس ونزيف فى المخ وتوفى فى الحال.

تم ضبط أطراف المشاجرة وتم نقله إلى مركز شرطة زفتى، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق .

من ناحية أخرى أصيب5 اشخاص باصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة نقل بـ٤ سيارات ملاكى أمام قرية محلة أبو على مركز المحلة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، بتصادم سيارة نقل بـ٤ سيارات ملاكى امام القرية، انتقلت شرطة النجدة والمرور لمكان الحادث، وتبين اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة النقل مما تسبب فى اصطدامها بـ4 سيارات، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.