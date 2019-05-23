مصرع سائق توك توك بكفر الشيخ فى حادث تصادم

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى سائق توك توك مصرعه، في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل والتوك التوك الذى كان يقوده على طريق "كفر الشيخ المحلة"، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثمان المتوفي.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك على طريق "كفر الشيخ المحلة"، أمام قرية الطايفة، وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، ولكنه توفي فور وصوله، متأثرًا بإصابته بكسور وجروح ونزيف داخلي.

انتقلت قوة من قسم أول كفر الشيخ، للمستشفى العام، وتبين أن المتوفي "عبدالرحمن باز أبو كبشة" 35 سنة صاحب التوك توك والمقيم في قرية كفر الطايفة.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى لمعرفة أسباب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة.