مصدر: لا يحق لأى شخص بيع تذكرة كأس الأمم أو التنازل عنها بعد شرائها

أكد مصدر مسئول، أنه تم وضع ضوابط لبيع تذاكر بطولة الأمم الأفريقية، بحيث لا يحق لأى شخص بيع التذكرة أو التنازل عنها وذلك بعد شرائها من خلال منظومة بيع التذاكر الجديد ( تذكرتي).

وأضاف المصدر، أن هذا القرار جاء لمنع بيع التذاكر بالسوق السوداء وضمان إيصالها للمواطنين بالسعر الذي حددته اللجنه المنظمة والمنظومة الجديدة التي تم استخدامها لبيع التذاكر وضعت ضوابط قوية تتمثل في منع من دخول أي غير صاحب التذكرة وذلك من خلال أجهزة تتمكن من قرائة البيانات المسجلة علي التذكرة وربطها ببطاقة المشجع (fan id) وفي حال عدم تطابقهما يتم منع مستخدم التذكرة من الدخول.

وحذر المصدر، المواطنين من محاولة شراء التذاكر من السوق السوداء أو من خلال وسطاء يدعون قدرتهم علي توفير التذاكر للمواطنين، مؤكدأ أنه لا بيع للتذاكر إلا من خلال برنامج تذكرتي الذي تم الإعلان عنه منذ عدة أيام.