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مصادر يمنية: مكتب المبعوث الأممى مخترق من الميليشيا

الخميس، 23 مايو 2019 08:10 م
مصادر يمنية: مكتب المبعوث الأممى مخترق من الميليشيا جريفيث
إيمان حنا
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أكدت مصادر يمنية، أن هناك اختراق كبير من جانب ميليشيا الحوثي، لمكتب المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن جريفيث في صنعاء.

وقالت، إن العناصر الحوثية الموظفة في مكتب جريفيث تنفذ مهامَ رقابية أمنية وتوظف عمل المكتب الأممي لخدمة أجندتها"، كما أن الحوثي بكيل حمزة يحضر جميع الاجتماعات والأنشطة في لجنة الحديدة، بصفته موظفاً في مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بما فيها اجتماعات رئيس بعثة المراقبة الأممية في الحديدة، بممثلي الجانب الحكومي في اللجنة الثلاثية، منوها إلى ضغوط كبيرة تمارسها ميليشيا الحوثي، بواسطة عناصرها، على الموظفين الأجانب في مكتب غريفيث، كما تهدد أي موظف لا يتماشى مع أجندتها بإلغاء الفيزا، وبالتالي مغادرة اليمن وفقدان امتيازات كثيرة.

وأكدت المصادر أن بكيل حمزة، شقيق القيادي في جماعة الحوثيين، وعضو فريقها في لجنة إعادة الانتشار الخاصة بالحديدة، عبد الله حمزة، يعمل موظفاً في مكتب المبعوث الأممي بصنعاء.

وبحسب المصادر، فإن ميليشيا الحوثي مارست ضغوطاً كبيرة على مكتب المبعوث الدولي، لتوظيف بكيل حمزة، وهددت بإلغاء الفيزا الخاصة بموظفين أجانب في مكتب جريفيث.

وذكر أن شقيق القيادي الحوثي، بكيل حمزة ليس وحده من عُين في مكتب جريفيث، موضحاً أن ميليشيا الحوثي ضغطت لتوظيف عناصر آخرين من أتباعها.


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الحوثى


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