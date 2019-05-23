مشرع بريطانى: خطة ماى للانسحاب من الاتحاد الأوروبى أسوأ من ذى قبل

رويترز

قال المشرع البريطانى جيكوب ريس-موج أمس الأربعاء إن خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماى الجديدة للانسحاب من الاتحاد الأوروبى أسوأ من خطتها القديمة، فيما تحاول ماى للمرة الرابعة تمرير اتفاقها للانسحاب من التكتل.

وقال ريس-موج، وهو مشرع مهم فى حزب المحافظين الذى تتزعمه ماى إنها قد تخسر التصويت فى البرلمان على مقترحها الجديد بأكثر من الهزيمة القياسية التى تكبدتها فى محاولتها الأولى تمرير الاتفاق.

وقال لتلفزيون (آي.تي.في) "إنه أسوأ مما كان عليه فى المرة السابقة.. إذا طرحت مشروع القانون بالشكل الذى تقترحه... فقد تخسر بأكثر من 230 صوتا. أعتقد أن المزاج العام انقلب على الاتفاق بشكل حاد".