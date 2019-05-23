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مسابقة للخطابة والقصة باللغة الإندونيسية فى جامعة القناة

الخميس، 23 مايو 2019 04:51 م
مسابقة للخطابة والقصة باللغة الإندونيسية فى جامعة القناة جانب من المسابقة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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نظم مركز البحوث والدراسات الإندونيسية بجامعة قناة السويس مسابقة الخطابة والقصة باللغة الإندونيسية للطلاب المصريين المشتركين في دورات اللغة الإندونيسية بكل مستوياتها الخمس، تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة، وحلمى فوزى سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، وإشراف الدكتور عاطف محمد أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عثمان شهاب المستشار التربوى والثقافي في سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، وحضورالدكتور وحيودي مدير المركز الثقافي الإندونيسي بالقاهرة، والإشراف العام على المسابقة الدكتور حسن يوسف مدير المركز، وبلجنة تحكيم من أساتذة اللغة الإندونيسية بجامعة الأزهرالشريف، وهيئة تقييم اللغة بإندونيسيا.

 

وقال الدكتور حسن يوسف المشرف العام على المسابقة فى بيان لجامعة القناة اليوم، إنه فاز بالمسابقة 7 طلاب وتأهلوا للجزء الأخير من المسابقة التي تعقد في مبني السفارة بالقاهرة، حيث يسافر الأوائل الثلاثة منهم إلي إندونيسيا لمدة أسبوعين علي نفقة السفارة لمقابلة رئيس الجمهورية الإندونيسية في القصر الجمهوري بجاكرتا، والاطلاع علي المعالم السياحية فيها.


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