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مسئول تركى: أردوغان قد يلتقى مع ترامب قريبا

الخميس، 23 مايو 2019 06:41 ص
مسئول تركى: أردوغان قد يلتقى مع ترامب قريبا أردوغان وترامب
رويترز
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قال مسؤول تركى بارز أمس الأربعاء إن الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد يعقدان قريبا اجتماعا إما فى تركيا أو على هامش قمة مجموعة العشرين فى اليابان الشهر المقبل.

 

وقال المسؤول الذى تحدث بشرط عدم نشر اسمه إن أردوغان دعا ترامب لزيارة تركيا وإن هناك "مؤشرات إيجابية" على أن الرئيس الأمريكى سيقبل الدعوة.

 

وقال المسؤول "نحن نعمل على تحديد موعد الآن...هناك بعض المؤشرات الإيجابية لكن الوقت لم يتحدد بعد. قد يجتمعان على هامش قمة مجموعة العشرين فى اليابان أيضا".

 

وهناك خلاف بين الولايات المتحدة وتركيا فى الآونة الأخيرة يرجع فى المقام الأول إلى عزم أنقرة شراء منظومة الدفاع الصاروخى الروسية إس-400، والتى تقول واشنطن أنها لا تتوافق مع شبكة دفاع حلف شمال الأطلسى وستشكل تهديدا للطائرات المقاتلة إف-35 الأمريكية والتى تعتزم أنقرة شراءها أيضا.

 

وحذر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ تركيا من أنها ستواجه عقوبات على شراء منظومة إس-400 بموجب تشريع يدعو إلى فرض عقوبات على الدول التى تحصل على معدات عسكرية من روسيا. تقول أنقرة بصفتها عضوا فى حلف شمال الأطلسى إنها لا تشكل أى تهديد للولايات المتحدة ويجب ألا تُفرض عليها عقوبات.


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