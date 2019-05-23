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مزارع بالشرقية يهرب من الحر بالصلاة أمام مياه الرى

الخميس، 23 مايو 2019 07:20 م
مزارع بالشرقية يهرب من الحر بالصلاة أمام مياه الرى ارتفاع درجات الحرارة
كتبت أسماء نصار
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لجأ أحد المزارعين من الحسينية بمحافظة الشرقية، للصلاة تحت مياه ماكينة الرى، خلال قيامه برى أرضه وذلك هربا من ارتفاع درجة حرارة الجو التى وصلت اليوم 46 درجة مئوية.
 
ووصلت الموجة الحارة التى تضرب كافة الأنحاء بالبلاد لذروتها اليوم و استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة حتى غداً الجمعة، مع تحذيرات لخبراء الأرصاد للمواطنين بعدم التعرض المباشر للشمس وتجنب التعرض لأشعتها لفترات طويلة، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة لأقصى ارتفاع لها غدا الخميس استمرار ذروة الموجة الحارة.
 
 
 
 

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