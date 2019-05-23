سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 09:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مدمرة أمريكية تعبر مضيق تايوان

الخميس، 23 مايو 2019 07:55 ص
مدمرة أمريكية تعبر مضيق تايوان مدمرة أمريكية
رويترز
إضافة تعليق

أعلن كلاي دوس، المتحدث الرسمي باسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، أن المدمرة الأمريكية "بريبل" والناقلة "وولتر ديل" عبرتا مضيق تايوان.

 

وأشارت "رويترز" إلى أن هذه الخطوة قد تزيد من التوترات بين الولايات المتحدة والصين، من ناحية أخرى، يمكن أن تعتبرها تايوان دليلا على دعم البيت الأبيض.

 

يذكر أنه في أواخر أبريل، عبرت مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية "ويليام لورنس" و"ستيثيم" مضيق تايوان، وقبل شهر، مرت المدمرة البحرية الأمريكية "كورتيس ويلبر" وقارب دورية لخفر السواحل "بيرتولف" بنفس المسار.

 

نلاحظ أن بكين طالبت مرارًا وتكرارًا الولايات المتحدة بعدم تقويض سيادة جمهورية الصين الشعبية في بحر الصين الجنوبي، مشددة على أن تايوان "جزء لا يتجزأ من أراضي الصين".


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مدمرة أمريكية تبحر فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه وسط توترات تجارية

مدمرتان أمريكيتان تبحران فى بحر الصين الجنوبى وسط توترات تجارية (تحديث)

"الدفاع التايوانية": عبور مدمرتين أمريكيتين مضيق تايوان

الأسطول الحربى الروسى يراقب مدمرتين أمريكيتين عن قرب فى بحر البلطيق

مدمرة أمريكية تبحر فى بحر الصين الجنوبى بالتزامن مع محادثات تجارية

مدمرة أمريكية تجرى عملية ملاحية ببحر اليابان فى تحدٍ لمطالب روسيا

مدمرة أمريكية تبحر قرب جزر متنازع عليها فى بحر الصين الجنوبى

مدمرة أمريكية

تايوان

أمريكا

أخبار أمريكا

أخبار أمريكا اليوم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

الرجوع الى أعلى الصفحة