مخالفات تعرضك للحبس.. تعرف على عقوبة تعليم القيادة بدون تصريح بقانون المرور

توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:
- تعليم القيادة بدون تصريح:
أقرت المادة 79 مخالفات الشريحة الرابعة، حيث تخصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.
- عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها:
تندرج تلك المخالفة من الشريحة الثانية للقانون وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.
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