سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 07:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مخالفات تعرضك للحبس.. تعرف على عقوبة تعليم القيادة بدون تصريح بقانون المرور

الخميس، 23 مايو 2019 06:30 ص
مخالفات تعرضك للحبس.. تعرف على عقوبة تعليم القيادة بدون تصريح بقانون المرور حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:

 

- تعليم القيادة بدون تصريح:

 

أقرت المادة 79 مخالفات الشريحة الرابعة، حيث تخصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.

 

- عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها:

تندرج تلك المخالفة من الشريحة الثانية للقانون وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مرور أسوان يحرر 602 مخالفة ويضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات

إشارة مرور.. 15 قاعدة مهمة للقيادة السليمة والآمنة على الطرق لمنع الحوادث

رادار المرور يضبط 1675 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق بين المحافظات

تعرف على إرشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب موجة الحر

المرور يضبط 15 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

المرور يحرر 3970 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

قانون المرور الجديد

تعليم القيادة بدون تراخيص

سائقى السيارات

تعليم القيادة

المرور

مخالفات المرور

تعلم القيادة

قيادة السيارات

قانون المرور


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

الرجوع الى أعلى الصفحة