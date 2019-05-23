محافظ مطروح يراجع مراحل الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى

مطروح – حسن مشالي

ناقش اللواء مجدي الغرابلى محافظ مطروح، مراحل الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2018/2019، فى القطاعات التنموية الـ 5 وهي "الكهرباء،والرصف، وتحسين البيئة، والوحدات المحلية ، والأمن والمرور" وذلك بحضور مديري مديريات والإدارات التنفيذية المعنية، فى إطار العمل على الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في جميع أنحاء المحافظة، قبل يوم 10 يونيو المقبل مع المتابعة اليومية المستمرة وإنهاء كافة العقبات.

كما أعلنت مديرية أوقاف مطروح، عن تحديد 33 مسجداً، للاعتكاف في الأيام الـ 10 الأواخر من شهر رمضان الكريم،على مستوى المحافظة.

وحددت مديرية أوقاف مطروح المساجد المخصصة للاعتكاف، وهي، مسجد عمرو بن العاص ومسجد الأفراد والمسجد الكبير ومسجد الصفا والفتح ومسجد المتوكل على الله ومسجد الإسراء وعباد الوهاب والبخارى ومسلم ومسجد خالد بن الوليد والسيدة عائشة ومسجد نور الإسلام بمدينة مرسى مطروح ومسجد الفتح وأبو الليف والرمل بمدينة سيوة ومسجد الفتح والمسجد الكبير والعاشر من رمضان بمدينة السلوم ومسجد أبو ذر الغفاري والفتح بمدينة براني ومسجد الفتح ومسجد الفتح بالمثاني بمدينة النجيلة و المسجد الكبير والفتح بمدينة الضبعة ومسجد ابو النور والرحمة بمدينة العلمين ومسجد الفتح وسلامة حجازي والزهور وقريه 27 التوبة وقرية 21 بمدينة الحمام.

وأوضح الشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح، أن مساجد الاعتكاف لها اعتبارات خاصة، من حيث اختيار المساجد، من أهمها مساحة المسجد ووجود أماكن لاستراحة المصلين طوال فترة الاعتكاف ومزودة بدورات مياه مجهزة لكي تستوعب الأعداد الكبيرة، بالإضافة إلى تخصيص إمام لكل مسجد مشرفًا على الاعتكاف.

ومن جانب اخر أنهى قطاع كهرباء مطروح، أعمال إطلاق التيار الكهربائي بمشروع التشغيل الدائم لمحطة تحلية مياه البحر، بمدينة العلمين الجديدة، بطاقة إنتاجية ١٥٠ ألف متر مكعب يوميا، وبلغت تكلفة أعمال الكهرباء 64 مليون جنيه.

صرح بذلك المهندس سعيد خليل نائب رئيس قطاع شركة كهرباء البحيرة بمحافظة مطروح والساحل الشمالى، وأوضح أنه تم تركيب مهمات عبارة عن ٢ محول سعة كل منهما 40 ميجا فولت أمبير، و كابلات بطول ٣٢ كم ولوحة توزيع، بإجمالي تكلفة ٦٤ مليون جنيه، وذلك استعدادا لإطلاق التيار الكهربائي بمشروع التشغيل الدائم لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة، لتغذية المدينة بمياه الشرب بطاقة إنتاجية ١٥٠ ألف متر مكعب في اليوم.