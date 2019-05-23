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محافظ كفر الشيخ: مهلة لأصحاب المنازل لدهانها وقطع المرافق غرامة لغير الملتزم

الخميس، 23 مايو 2019 05:32 م
محافظ كفر الشيخ: مهلة لأصحاب المنازل لدهانها وقطع المرافق غرامة لغير الملتزم الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل طه،محافظ كفر الشيخ،إنه تم اعطاء مهلة للمواطنين حتى نهاية العام، لطلاء واجهات عماراتهم ومنازلهم،باللون البيج والنوافذ والفتحات باللون البني، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم، لافتاً أنه بخصوص المنازل الجديدة لن يتم اعتماد شهادات صلاحية الإشغالات للمبني الجديد إلا بعد طلاؤها.
 
وأكد محافظ كفرالشيخ، على تجميل ودهان واجهات المباني المطلة علي الميادين والشوارع الرئيسية،ضمن خطة الدولة للحفاظ على الشكل الحضاريّ والذوق العام لجميع المباني بكافة المحافظات، من خلال طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية، التي تكون واجهتها من الطوب الأحمر،  مؤكداً أنه في حالة عدم الطلاء سيتم تطبيق غرامات وعقوبات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وعلى جانب آخر عقد اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعاً ضم جميع الأجهزة المعنية لمناقشة أعمال دهان واجهات العمارات وتنفيذ كافة الإجراءات وآليات التنفيذ،تنفيذاً لتكليفات الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بمتابعة طلاء واجهات العمارات المطلة على الشوارع الرئيسية.

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