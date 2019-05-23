سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا : تنفيذ 5256 وحدة سكنية بمدينة غرب قنا يونيو 2020

الخميس، 23 مايو 2019 07:59 م
محافظ قنا : تنفيذ 5256 وحدة سكنية بمدينة غرب قنا يونيو 2020 اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق
قال اللواء عبد الحميد الهجان ،محافظ قنا،إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ عدد 5256 وحده سكنية بمدينة غرب قنا في يونيو 2020 تمثل المرحلة الأولى من التجمع العمراني الذى صدر قرار بإنشائه من قبل  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مساحة 8971 فدان والذى وضع حجر أساسه عبر الفيديو كونفرانس في مارس من العام الماضى.
 
جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الإنشائية للوحدات السكنية وأعمال البنية التحتية التي يجري تنفيذها بالمدينة الجديدة رافقه خلالها المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة وعدد من مهندسي الشركة المنفذة للمشروع .
 
وأوضح الهجان إن وحدات الإسكان التى تضمها المرحلة الأولى بلغت 5256 وحدة سكنية منها 3264 وحدة اسكان اجتماعى بمساحة 90 م2 للوحدة بتكلفة مالية تصل الي 761 مليون جنيه و عدد 1992وحدة سكن مصر بمساحة 115 م2 للوحدة بتكلفة مالية حوالى 656 مليون جنيه.
 
وأكد محافظ قنا إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ عدد 1440 وحده سكنيه ( 720 اسكان اجتماعي - 720 سكن مصر ) في نهاية ديسمبر المقبل،مضيفا إنه تم الانتهاء من تنفيذ 55 ٪ من أعمال البنية التحتية بالمرحلة الأولي بتكلفة مليار و200 مليون جنيه والتي شملت طرق وشبكات مياه وصرف صحى  فضلا عن تنفيذ 85٪ من أعمال الخط الناقل للمياه من المأخذ الي محطة التنقية والبالغ قطره 1000 مليمتر بطول ٨ كم .
 
وأكد الهجان علي أن مدينة غرب قنا تعد أحد أبرز المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة مؤخرا فهي احدي مدن الجيل الرابع حيث تمثل المدينة مجتمع عمراني متكامل جاذب للسكان والفرص الاستثمارية يضم عمارات اسكان اجتماعي وعمارات سكن مصر ودار مصر وفيلات سكنية ومولات تجارية ومباني خدمية وترفيهية بما يضمن توفير حياه آمنه وكريمة لأبناء محافظة قنا كما انها تتمتع بموقع متميز علي طريق قنا - القاهرة الصحراوي الغربي وتبعد عن مدينة قنا الأم مسافة 8 كم  ومن المخطط أن تستوعب حوالي 600 ألف نسمه.
 
يذكر أن محافظة قنا نجحت خلال الخمس سنوات الماضية في الانتهاء من تنفيذ 12 ألف و884 وحده سكنيه بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و741 مليون جنيه منها 6068 وحده سكنيه بمدينة قنا الجديدة و6816 وحده سكنيه بعدد 6 مدن هي - أبوتشت - نجع حمادي - الوقف - قنا - قوص - نقاده  وذلك في إطار سعي الدولة للتوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديده وايمانا منها بحق المواطن في الحصول علي وحدة سكنية ملائمة وبسعر مناسب .
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"شهر الخير".. مائدة فطار تجمع 1000 شخص فى قنا من أصحاب المحلات والتجار

شكوى من عدم وجود شبكة صرف صحى بقرية الحراجية قنا

ضبط محصّلين بشركة مياه الشرب بقنا لإختلاسهما 134 ألف جنيه

محافظ قنا يكرم عاملين بالإسعاف عثرا على مبلغ مالى أثناء نقل مصاب بحادث سير

محافظ قنا يكرم العاملين بهيئة التأمين الصحى المشاركين بمبادرة 100 مليون صحة

اخبار مصر

قنا اليوم

محافظة قنا

مدينة غرب قنا

الرئيس السيسى

عبد الفتاح السيسى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة