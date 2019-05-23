محافظ قنا : تنفيذ 5256 وحدة سكنية بمدينة غرب قنا يونيو 2020

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان ،محافظ قنا،إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ عدد 5256 وحده سكنية بمدينة غرب قنا في يونيو 2020 تمثل المرحلة الأولى من التجمع العمراني الذى صدر قرار بإنشائه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مساحة 8971 فدان والذى وضع حجر أساسه عبر الفيديو كونفرانس في مارس من العام الماضى.

جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الإنشائية للوحدات السكنية وأعمال البنية التحتية التي يجري تنفيذها بالمدينة الجديدة رافقه خلالها المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة وعدد من مهندسي الشركة المنفذة للمشروع .