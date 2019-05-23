سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 07:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لانجاز المشروعات المتعثرة

محافظ المنيا يكلف رؤساء المدن اختيار بدائل لمواقع محطات الصرف الصحى بالقرى

الخميس، 23 مايو 2019 06:07 م
محافظ المنيا يكلف رؤساء المدن اختيار بدائل لمواقع محطات الصرف الصحى بالقرى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا – فريق المحافظات
إضافة تعليق
كلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ،رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للتنسيق مع رئيسي مدينتى أبوقرقاص وملوى للبدء في تنفيذ كافة الاجراءات الخاصة باختيار بدائل أخرى للمواقع المقترح اقامة محطات صرف صحي عليها للمركزين والتي تقع على اراضي املاك جمعيات زراعية .
شدد المحافظ على ضرورة الاسراع في تنفيذ تلك الاجراءات لانهاء عدد من مشروعات الصرف الصحي المتعثرة،من خلال اختيار مواقع بديلة قريبة من المواقع التي تم اختيارها من قبل سواء كانت أراضى أملاك دولة أو تبرع من الأهالى أوشراء .
 
وأضاف المحافظ ،فى بيان له اليوم ،إنه تم دراسة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي المتوقفة والمتعثرة بعدد من المراكز للوقوف على المعوقات والتحديات التي تقف حائلًا أمام إنجاز تلك المشروعات، للعمل على حلها في أقرب وقت ممكن مع وضع جدول زمني للانتهاء منها وتسليمها للبدء في التشغيل وخدمة مواطني وأهالي تلك المراكز.
 
وأكد المحافظ أن الاهتمام بتوصيل البنية الأساسية والمرافق العامة للمواطنين بكافة المدن والقرى هي أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، ويتحقق ذلك من خلال خطط عاجلة وآجلة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التأخر في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي يعد من أهم المشاكل والتحديات، حيث يعاني المواطنون من مشاكل جسيمة تتعلق بتلك المشاريع.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

متى يتم استئناف العمل فى مشروع تطوير وترميم هرم اللاهون فى المنيا

السجن 7 سنوات لمتهم بحرق واقتحام كنيسة دلجا بالمنيا

إيقاف أعمال بناء مخالف بمدينة بنى مزار فى المنيا

"الهندسة" ضمن الزيارات التفقدية لرئيس جامعة المنيا فى خامس أيام الامتحانات

بيطرى المنيا يضبط 318 كيلو لحوم غير صالحة بـ4 مراكز

المنيا

محافظ المنيا

مشروعات الصرف الصحى بالمنيا

رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة