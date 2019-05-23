محافظ المنيا يكلف رؤساء المدن اختيار بدائل لمواقع محطات الصرف الصحى بالقرى

المنيا – فريق المحافظات

كلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ،رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للتنسيق مع رئيسي مدينتى أبوقرقاص وملوى للبدء في تنفيذ كافة الاجراءات الخاصة باختيار بدائل أخرى للمواقع المقترح اقامة محطات صرف صحي عليها للمركزين والتي تقع على اراضي املاك جمعيات زراعية .

شدد المحافظ على ضرورة الاسراع في تنفيذ تلك الاجراءات لانهاء عدد من مشروعات الصرف الصحي المتعثرة،من خلال اختيار مواقع بديلة قريبة من المواقع التي تم اختيارها من قبل سواء كانت أراضى أملاك دولة أو تبرع من الأهالى أوشراء .

وأضاف المحافظ ،فى بيان له اليوم ،إنه تم دراسة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي المتوقفة والمتعثرة بعدد من المراكز للوقوف على المعوقات والتحديات التي تقف حائلًا أمام إنجاز تلك المشروعات، للعمل على حلها في أقرب وقت ممكن مع وضع جدول زمني للانتهاء منها وتسليمها للبدء في التشغيل وخدمة مواطني وأهالي تلك المراكز.