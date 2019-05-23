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محافظ القليوبية يغير مواعيد عمل عمال النظافة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الخميس، 23 مايو 2019 08:11 ص
محافظ القليوبية يغير مواعيد عمل عمال النظافة بسبب ارتفاع درجات الحرارة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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قرر الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، تعديل مواقيت العمل الرسمية لعمال النظافة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، يومي الخميس والجمعة، وذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة،  خلال تلك الفترة طبقا لما ورد بتقرير هيئة الارصاد الجوية، وذلك في لفتة إنسانية طيبة.

وأوضح  المحافظ، أنه تم  تحديد مواعيد العمل لعمال النظافة بالفترة الأولى من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا، بينما تبدأ فترة العمل الثانية في الساعة الثالثة عصرا، وذلك حرصا على العاملين من حرارة الشمس المرتفعة، مؤكدا علي الدور الهام لعمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة تعاون المواطنين، مع عمال النظافة من خلال عدم إلقاء القمامة في الشارع ووضعها في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المظهر الحضاري، لافتا إلى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل والمستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة من خلال إمدادها بالأجهزة والمعدات اللازمة.

 

 


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