محافظ القليوبية يشدد علي الاستعداد التام لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة 

القليوبية إبراهيم سالم

ناقش الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، مع قيادات التربية والتعليم بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد احمد على السكرتير العام للمحافظة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور مجدى احمد مدير الإسعاف، وعربى احمد وكيل وزارة التموين، مدى جاهزية جميع المدارس لإمتحانات الثانوية العامة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة الشخصية لسير عملية الإمتحانات بإنتظام، وتذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التى قد تواجه الطلاب، أو تؤثر على سير الإمتحانات بشكل طبيعى، والمرور اليومى على كافة اللجان والتنسيق مع جميع الجهات مثل شركة الكهرباء لمواجهة أى أعطال كهربائية قد تحدث وتوفير بديل أخر فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.

وأكد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم، ومديرية الأمن والصحة والتموين، ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول، والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب فى حالة حدوث ظرف صحى، و الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحى وملائم لأداء الإمتحان.

واطمأن المحافظ، على جاهزية الإستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمر الإمتحانات في جو من الهدوء والسهولة على أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات .

من جهة أخرى، أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم المرور علي جميع المدارس، والتأكد من جاهزية جميع اللجان بها وتم تشكيل غرفة للعمليات بديوان المديرية، لمتابعة سير عملية الامتحان، وكذلك التواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، لافتا إلى أن كافة العاملين بمديرية التربية والتعليم، يعملون بشكل مستمر وبكل جهد لانجاح هذه المنظومة الجديدة لتطوير التعليم .

الجدير بالذكر، أن امتحانات الصف الثالث الثانوي ستبدأ يوم 8 يونيو وتنتهي في 3 يوليو، كما يتم الإمتحان بعدد 89 لجنة علي مستوي المحافظة، بإجمالي عدد 42 ألف و642 طالبا وطالبة.