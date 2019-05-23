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محافظ القاهرة: مشروع روضة السيدة تحول من بؤرة عشوائية إلى مجتمع عمرانى

الخميس، 23 مايو 2019 03:39 م
محافظ القاهرة: مشروع روضة السيدة تحول من بؤرة عشوائية إلى مجتمع عمرانى مشروع روضة السيدة 2019
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة نجحت فى تحويل منطقة تل العقارب التى كانت تعد واحدة من البؤر العشوائية المهددة لحياة المواطنين وتقع فى منطقة من أعرق مناطق القاهرة وهى منطقة السيدة زينب، إلى مجتمع عمرانى يليق بالمواطنين ويتماشى مع الطابع المعمارى المميز للمنطقة التاريخية.
 
وأضاف المحافظ أن منطقة تل العقارب من المناطق العشوائية ( سكن غير ملائم ) وتقع على مساحة 7 أفدنة تقريباً مقامة بالكامل على تل من الحجر الجيرى. 
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه فى إطار سياسات الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكان المناطق الخطرة وتوفير حياة كريمة لهم قامت المحافظة وبالتنسيق مع وزارة الاسكان وصندوق تطوير العشوائيات بوضع التخطيط الأمثل والنموذج الراقي لتطوير المنطقة بما يتناسق مع الاطار العام لمنطقة السيدة زينب بإضافة الشكل الجمالى للعمارات .
 
وأضاف المحافظ بأن المشروع تضمن إقامة 816 وحدة سكنية جديدة و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار بتكلفة 330 مليون جنيه .
 
وقد تم تصميم العمارات طبقاً لثلاث نماذج تلبى احتياجات المواطنين القاطنين في المنطقة مع مراعاة الطابع المعمارى لتلك المنطقة التاريخية خاصة، وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية تم تجهيز الوحدات بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة.
 
وأضاف المحافظ أنه تم إطلاق اسم "روضة السيدة " علي المشروع استجابة لسكان المنطقة.
 

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القاهرة

روضة السيدة 1

السيدة زينب

تل العقارب


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