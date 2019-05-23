محافظ الغربية يتفقد أعمال تجميل وتطوير شوارع طنطا بعد الإنتهاء من رصفها

الغربية مصطفى عادل

قام اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بجولة بشوارع مدينة طنطا، وذلك لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية، المتمثلة فى عمل الخرسانات المطبوعة للأرصفة، ودهان البلدورات، وكذا مراجعة جميع البلاعات الموجودة بالشوارع، للتأكيد على تغطيتها جميعاً، وأن تكون فى مستوى الشارع، وأيضاً مراجعة كافة بلاعات تصريف الأمطار بالشوارع.

حيث تفقد المحافظ، شارع الهنود لتفقد السور الخارجى لحرم المسجد الأحمدى بطنطا، الذى تم إنشائه بإستخدام الحديدن الذى تم رفعه من أسفل كوبرى المعرض بعد دهانه وتجديده، وذلك للحفاظ على حرم المسجد.

كما تفقد أعمال تطوير شارع الجلاء، وسبيل على بيك الكبير، وطالب القائمين على الأعمال بتكثيف العمل للإنتهاء التام من جميع الأعمال قبل عيد الفطر المبارك وترميم البلدورات بوسط الشارع قبل وضع الطبقة السطحية وأعمال الدهانات، و وجه بسرعة إنهاء جميع أعمال الرخام فى السبيل، والتنسيق مع الأثار فيما يكتب على بوابات الأثر، معلناً أنه تم التصديق على مطالب وزارة الأثار بشأن الزراعات الداخلية للأثر.

وواصل السعيد جولته، بتفقد أعمال تجميل شارع حسن رضوان، و أعمال رصف شارع محمد فريد، حيث يتم الإنتهاء من وضع طبقة السن يوم الخميس القادم، ثم وضع الطبقة الرابطة قبل عيد الفطر، ووجه بقيام شركة المياه بالتنسيق مع مديرية الطرق لمراجعة جميع البلاعات الموجودة بالشوارع، لتغطية أى بلاعات مفتوحة، و قيام شركة المياه بتغيير جميع أغطية البلاعات الغير مطابقة لمقاسات الشنابر الموجودة بالشوراع لتكون الأغطية فى نفس مستوى الشارع.

كما تابع جولته، بالمرور على شارع سعيد، وشارع كفر عصام، وشارع أبو بكر الصديق، ووجه القائمين على العمل، بالإنتهاء من جميع أعمال التجميل الجارية، وتخطيط الشوارع قبل عيد الفطر المبارك، مع الأخذ فى الإعتبار الدقة فى الأعمال النهائية للإرتقاء بمستوى الشوارع وتحويلها إلى شوارع حضارية، مؤكدأ أنه جارى التنسيق مع إدارة مرور الغربية، لوضع دراسة مرورية متكاملة، لجميع الشوارع لتحقيق أعلى درجات السيولة المرورية.

كما إلتقى محافظ الغربية بالمواطنين خلال جولته، حيث أوضح أنه تم الإنتهاء من رصف 17 كم شوارع رئيسية بمدينة طنطا، خلال 3 شهور فقط بدلاً من عام، وسيتم العمل فى شوارع محب وتوت عنخ أمون وكافة الشوارع الفرعية الرابطة فور الإنتهاء التام من جميع أعمال البنية التحتية بها، كما أشار أيضاً أنه تم رصف 72 كم شوارع على مستوى المحافظة، وعن أعمال تطوير شارع البحر بطنطا أكد أن الهدف منها هو الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال العبور الأمن للشارع عبر 8 نقاط عبور مشاه مزودين بإشارات مرورية، مشيراً أن شارع البحر قد شهد سابقاً 33 حادثة بسبب العبور العشوائى للطريق منهم حوادث تسببت فى وفاة 3 مواطنين.

كما أوضح محافظ الغربية، أن المحافظة تشهد نقلة حضارية متكاملة فى جميع القطاعات، حيث تم التعاقد مع إحدى شركات النقل الجماعى التى ستقوم بتوفير 52 أتوبيس منهم أتوبيسات كهربائية خلال الفتره القادمة، وعن النظافة أشار أنه جارى دراسة التعاقد مع أحدى شركات الجمع المنزلى للقمامة، لمنع وجودها بالشوارع وخلق مظهر حضارى.