محافظ الجيزة يعلن الطوارىء لمواجهة الإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حالة الطوارىء بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الاسعاف والتنسيق مع المستشفيات الجامعية بالمحافظة لمواجهة حالات الاصابة نتيجة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة التى تتعرض لها البلاد والاستعداد لاستقبال اى بلاغات لحالات اصابة بالاجهاد الحرارى والتعامل الفورى معها.

ووجه المحافظ الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة بالتنسيق مع كافة القطاعات الصحيه والطبية بالمحافظة لتوعية المواطنين والقاء الضوء على حالات الاجهاد الحرارى وكيفية التعامل معها والتجهيزات اللازمه لغرف الإجهاد الحرارى بالاستقبال فى كافة المستشفيات العامة والمركزية.

وناشدت وكيل وزارة الصحة بالجيزة جميع المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فى ظل الإرتفاع الشديد فى درجات الحرراة وصيام الشهر الكريم والالتزام باجراءات السلامه وتوخى الحذر واتباع الاحتياطات اللازمه فى مثل هذة الامور مثل الإكثار من شرب الماء والسوائل بكمية كافية فى الفترة من الافطار حتى السحور وعدم التواجد فى اماكن سيئة التهوية والاقلال من تناول السكريات والامتناع عن وضع الاملاح فى الاكل والمشروبات التى تحتوى على كافيين وارتداء ملابس فضافضة ومريحة.

كما يتم الاخذ فى الاعتبار الفئات الاكثر عرضة للاصابة بضربة الشمس وهم الرضع وصغار الاطفال وكبار السن ( 65 سنة فاكثر) والمرضى المعرضون للتشنجات العصبية والمرضى الذين يعانون من امراض مزمنة وخاصة امراض القلب أوإرتفاع ضغط الدم.

ولفتت إلى ضرورة معرفة اعراض ضربات الشمس والتى تتمثل فى ارتفاع فى درجة حرارة الجسم واحمرار فى الوجه وجفاف فى الجلد والتهاب فى العين واجهاد عام يصاحبه صداع وتقلصات عضلية والشعور بدوار مع قىء وشعور بالهذيان يؤدى الى فقدان الوعى وسرعة فى النبض مع تنفس غير طبيعى قد تظهر بصورة فجائية حيث يفقد الشخص وعيه دون سابق انذار مع ملاحظة ان قلة العرق معناها احتياج الجسم لكثير من السوائل وفى الحالات التى تصل الى درجة الدوار او فقدان الوعى سرعة التوجه فورا الى اقرب مستشفى حميات.