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محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.2%

الخميس، 23 مايو 2019 01:01 م
محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.2% اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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اعتمد منذ قليل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 / 2018 بنسبة نجاح 81.27 % ، ونتيجة الإعدادى المهنى 86.5% ونتيجة المكفوفين بنسبة نجاح 100% ونتيجة ضعاف السمع 98.5 % 
 
وقال محافظ الجيزة، إن عدد الأوائل بلغ 193 طالب وطالبة مشيرا أن العدد ارتفع عن العام الماضى بنسبة كبيرة، حيث تقدم للامتحان 146437 طالب وطالبة، وحضر منهم 143023 طالب وطالبة، نحج منهم   116239 طالب وطالبة.
 
من جانبه أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إدارة الهرم التعليمية تصدرت المركز الأول فى نسب النجاح بين المديريات، بنسبة نجاح 90%، وإدارة الشيخ زايد فى المركز الثانى بنسبة نجاح 89% ، وإدارة جنوب الجيزة بنسبة نجاح 88 %.
 
 
 

 


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