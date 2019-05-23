محافظ البحيرة يقرر منح المستثمرين المتعثرين مهل لاستكمال مشروعاتهم

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومى وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأضاف أنه تقرر منح المشروعات المتعثرة مهلة أولى لمدة 6 أشهر ثم مهلة ثانية وثالثة كل واحدة منها 6 أشهر أخرى تيسيراً عليهم لاستكمال مشروعاتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المناطق الصناعية بمشاركة القيادات التنفيذية لمحافظة البحيرة.

وتم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المخصص لها أراضى بالمناطق الصناعية بالمحافظة والتى اشتملت على 319 مشروعاً بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون و68 مشروع بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى .

وشدد محافظ البحيرة على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات لتقييم مدى التزام أصحابها بالمهل الممنوحة لهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية المطلوب استيفاؤها من الجهات التنفيذية المعنية.