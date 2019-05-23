محافظ الإسكندرية: تطوير مبنى الملاحظات بمستشفى الحميات

الإسكندرية جاكلين منير

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية الدكتور محمود الزلبانى، مستشار المحافظ للشئون الصحية، والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتطوير مبنى الملاحظات بمستشفى الحميات .

وعقد اليوم الخميس الدكتور عبد العزيز قنصوه، اجتماعا لمناقشة تطوير وترميم مبنى الملاحظات بمستشفى الحميات، بعد معاناة من توقف العمل به لمدة 15 سنة، وذلك لإنشاء مركز جهاز هضمى وكبد بالمبنى، والذى يخدم محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ، ويتطلب البدء فى تطويره لعدم وجود مستشفيات تقدم خدمة الجهاز الهضمى والكبد بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالإسكندرية.

ووجه محافظ الإسكندرية بسرعة البدء فى تنفيذ أعمال التطوير بالمبنى، وذلك بعد توقفه لمدة 15 سنة، للإستغلال الأمثل للقوة البشرية المتواجدة بالمستشفى من طاقم الأطباء والتمريض المدرب على أعلى مستوى ليقدم خدمة طبية متميزة خاصة للمواطن البسيط. فضلا عن الاستفادة من أجهزة المناظير الموجودة بمستشفي الحميات والتي لايوجد لها مثيل بالمستشفيات والمراكز الخاصة، وعددها 13 منظار يشمل منظار معدة وقولون وقنوات مرارية ومنظار جاسوسي، مشيرا إلى أن منظار الجاسوسي تنفرد به مستشفي الحميات بالإسكندرية علي مستوي الجمهورية.

وأوضح المحافظ ، أن مشروع تطوير مبني الملاحظات وإنشاء مركز جهاز هضمي وكبد يشمل؛ أعمال ترميم المبني وتجهيزه بالمعدات الطبية والغير طبية، وإنشاء 3 غرف عمليات مناظير جهاز هضمي، وعيادات تخصصية لأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد الغير فيروسية، وقسم داخلي، وإنشاء مركز تدريبي متطور ومعتمد لخدمة أطباء الجهاز الهضمي، وذلك بتكلفة مبدئية تتراوح بين 35 _40 مليون جنية وجاري توفير الدعم المالي اللازم للبدء في تنفيذ أعمال التطوير.

علي الصعيد ذاته؛ تم استعراض أنشطة المستشفى والمباني والقوة البشرية ومؤشرات الأداء والخدمات العلاجية المقدمة. حيث تبلغ سعة المستشفي 250 سرير، و23 أسرة عناية مركزة متنوعة "عامة وأطفال وكبدية"، وتضم العيادات الخارجية والتي تستقبل يوميا حوالي ألف مريض ويتم تقديم خدمة الكول سنتر بها لتخفيف العبء عن المرضي. أيضا تشمل علاج مرض نقص المناعة المكتسبة، ومركز علاج الفيروسات الكبدية.

حضر الاجتماع؛ أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والدكتورة سالي عبد الرؤوف مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد الملاح معاون محافظ الإسكندرية.



