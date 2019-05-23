محافظ أسيوط يوافق على إطلاق اسمي شهيدين على مدرستين بمركز أبنوب

أسيوط ـ محمود عجمى

وافق اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على اطلاق اسم الشهيد محمد عبد الباسط عليوه ، على مدرسة شطب المحطة الإبتدائية بمركز أسيوط واطلاق اسم الشهيد مصطفى كامل محمد ، على مدرسة كوم أبوشيل الإعدادية المشتركة بمركز أبنوب تخليدًا لذكراهم وتكريمًا لهم وعرفانًا بالجميل لما بذلوه من تضحية في سبيل الوطن.

جاء ذلك خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام.

وأكد المحافظ أن إطلاق أسماء الشهداء على بعض مدارس المحافظة يأتي تقديرًا وتكريمًا للشهداء وحتى تظل أسمائهم على تلك المدارس ذكرى للأجيال القادمة وخير شاهد على ما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأشار محافظ أسيوط إلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص بعض قطع أراضي بقرى ومراكز المحافظة لإقامة منشآت خدمية وذات نفع عام لخدمة الأهالي منها تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 13 قيراط و10 سهم زمام قرية بني شقير بمركز منفلوط لإقامة مدرسة تعليم اساسى عليها وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 16 قيراط و22 سهم زمام قرية دوينة بمركز أبوتيج لإقامة معهد أزهرى اعدادي بنات عليها وذلك بعد استيفاء جميع مستندات وإجراءات التخصيص.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.

وطالب المحافظ خلال الاجتماع من رؤساء القطاعات التنفيذية بأتخاذ كافة التدابير لمواجهة الارتفاع في درجة الحرارة والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة شبكات ومحطات الكهرباء وأسلاك الضغط العالى بجميع القرى والمراكز فضلا عن رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمواجهة أية طارئ.