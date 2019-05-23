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متى تنكسر الموجة الحارة.. تعرف على درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

الخميس، 23 مايو 2019 12:50 م
متى تنكسر الموجة الحارة.. تعرف على درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة طقس شديد الحرارة اليوم
كتب محمود راغب - تصوير حسن محمد - خالد كامل
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وصلت الموجة الحارة التى تضرب البلاد لذروتها وأقصى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، حيث تسجل اليوم الخميس درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 45 درجة وسط  توقعات بأن تنتهى الموجة الحارة غدا الجمعة أخر أيام الموجة الحارة ويبدأ انكسار الموجة وانخفاض فى الدرجات من السبت المقبل.
 
 
وينشر "اليوم السابع" درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة الجمعة أخر أيام الموجة الحارة والسبت بداية الانكسار فى درجات الحرارة، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:
 
 
أولا : درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة أخر أيام الموجة الحارة :
 
- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة
 
- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 35 درجة والصغرى 30 درجة
 
- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة
 
- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة
 
- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجات
 
- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 45 درجة والصغرى 32 درجة
 
ثانيا: ثانيا درجات الحرارة المتوقعة السبت بداية انكسار الموجة الحارة:
 
 - درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة
 
- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة
 
- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة
 
- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة
 
- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات
 
- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 44 درجة والصغرى 32 درجة.
 
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