مباشر قطر: تنظيم الحمدين الوكيل الحصرى لتوريد الأسلحة لجماعات الإرهاب

كتب :محمد إسماعيل

قالت قناة مباشر قطر، إن تنظيم الحمدين بات اليوم الوكيل الحصرى لتوريد الأسلحة إلى جماعات الإرهاب ومليشيات التخريب، من خلال لعب دور الوساطة بين الشركات المُصنعة لهذه الأسلحة والتنظيمات الإرهابية التى تتلقى هذه الأسلحة، ليصبح نظام تميم بن حمد "عراب" هذه الصفقات التخريبية.

وأكدت القناة، فى تقرير لها، أن تميم بن حمد وبالإضافة إلى استخدام جماعات الإرهاب فى تنفيذ مشروعه التخريبى، يعمل على توفير السلاح إلى هذه الجماعات، عبر طرق عدة، سواء كان من خلال الشراء المباشر وإرسال الأسلحة إلى هذه الجماعات، أو من خلال المقايضة مع شركات تصنيع الأسلحة، الأمر الذى زاد من تورطه فى دعم جماعات الإرهاب والتخريب.

وأشارت القناة، إلى أن هذا الدور الذى يلعبه تنظيم الحمدين، تكشّف فى ميادين القتال المختلفة، خاصة ليبيا التى استطاع الجيش الوطنى أن يصادر الكثير من الأسلحة والمعدات التى كانت فى صناديق تسليح، تحمل ختم وزارة الدفاع القطرية، وهو ما يؤكد شراء هذه الأسلحة تحت مبرر أنها لصالح القوات المسلحة القطرية، بينما فى الأساس يتم توجيهها نحو دعم جماعات الإرهاب.

وقالت القناة ليست ليبيا وحدها، بل من قبل شهدت سوريا ضبط كميات كبيرة من الأسلحة التى تركتها جبهة النصرة الإرهابية بعد هزيمتها فى المعارك التى خاضها ضدها الجيش السورى، وكذلك العراق قدم فيه الحمدين الكثير من معدات التسليح إلى تنظيم داعش.