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الخميس، 23 مايو 2019 04:47 م
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ما مواصفات مائدة الإفطار الصحية فى موجة الحر؟

الخميس، 23 مايو 2019 04:00 م
ما مواصفات مائدة الإفطار الصحية فى موجة الحر؟ البرتقال من المشروبات المفضلة فى الحر
كتبت فاطمة ياسر
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ارتفاع شديد في درجات حرارة الطقس تشهده البلاد اليوم، يزداد الأمر سواء نتيجة للصيام وممارسة الحياة بشكل طبيعي والنزول للشارع دون تناول أي سوائل تساهم في تعويض الجسم عما تم فقدانه خلال الحركة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها أثناء تناولك لوجبة الإفطار في موجة الحر، وذلك وفقا لموقع " .mensjournal"، ومنها:

-الكوسة..

فهي من الأغذية الخفيفة والتي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولذا ينصح بإعدادها مسلوقة وتناولها بهذه الطريقة.

الكوسة
الكوسة

 

-الأسماك..

فهي من أفضل أنواع البروتينات في فصل الصيف، حيث إنها تحتوي علي سعرات حرارية منخفضة، وأيضا تساهم بشكل كبير في تعويض الجسم بالعديد من العناصر دون شعوره بثقل في الجسم، ولذا تناوله أثناء موجات الحر.

-طبق خضار مسلوق..

يمكنك إعداد طبق كبير من الخضراوات المسلوقة كالكوسة والجزر والبطاطس، وتناولهم في وجبة الإفطار خلال شهر رمضان.

خضار مسلوق
خضار مسلوق
 

-طبق السلطة الخضراء..

يعد الكنز خلال موجات الحر، لأنه غني بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلي تعويضه عن السوائل التي فقدها خلال ساعات الصيام في موجة الحر الشديد.

-التمر..

يحتوي على قيمة غذائية عالية، ولذا ينح بكسر الصيام بثلاث تمرات للحصول علي العناصر المفقودة خلال الصيام والحر.

-كوب من عصير البرتقال أو الليمون..

هذا ما نصح به التقرير، وذلك لتعويض الجسم بالعناصر التي فقدها خلال الحر وساعات الصيام الطويلة.


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