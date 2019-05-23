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مؤسس "هواوى": من المستحيل أن تحطمنا أمريكا وبإمكاننا تخفيض أسعارنا قليلًا

الخميس، 23 مايو 2019 12:29 ص
مؤسس "هواوى": من المستحيل أن تحطمنا أمريكا وبإمكاننا تخفيض أسعارنا قليلًا مؤسس شركة هواوي رين تشينغفي
كتب : حسام الشقويرى
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قال مؤسس شركة هواوى، رين تشينغفى، إنه من المستحيل أن تحطم الولايات المتحدة الأمريكية الشركة، وذلك ردًا الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد شركته وإضافتها إلى قائمة الشركات التي لا تستطيع الشركات الأمريكية التجارة معها إلا بعد الحصول على تراخيص.

وأضاف رين فى حواره مع قناة "بى بى سى" الإخبارية: "العالم بحاجة لهواوى لأننا الأكثر تقدمًا، وأن تمكنوا من اقناع العديد من الدول بعدم استخدام أجهزتنا مؤقتًا فبإمكاننا تخفيض أسعارنا قليلًا، وإن عم الظلام الغرب فسيظل الشرق منيرًا، وأن غرق الشمال فى العتمة فما زال الجنوب متاحًا ولا تمثل أمريكا العالم".

وحول استثمارات الشركة فى المرحلة المقبلة، قال رين: "ستستمر استثماراتنا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وما زلنا نثق فى المملكة المتحدة ونأمل أن تثق بنا أكثر وسنستمر أكثر فى المملكة المتحدة، لأنه إن لم تثق بنا الولايات المتحدة الأمريكية فسنحول استثماراتنا من الولايات المتحدة للمملكة المتحدة، وفى نطاق أوسع بكثير".

وفيما يتعلق بإعتقال ابنته فى كندا، قال: "اعترض على ما فعلته الولايات المتحدة فهذا تصرف ناجم عن دافع سياسى وغير مقبول، وتحب الولايات المتحدة معاقبة الآخرين مهما كانت قضيتهم ويستخدمون أساليب كهذه ونحن نعترض، ولا يوجد تأثير على عمل هواوى بسبب فقد "وانزو" لحريتها وفى الواقع يتطورعملنا بشكل أسرع لهذا اعتقالهم لـ"وينزو" قد يكون اختيارًا خاطئًا، حيث إنهم اعتقدوا بأن اعتقلها سيطيحون بهواوى، لكننا لم نفعل وما زلنا نتقدم، وانشأت شركتنا عمليات وإجراءات ولم نعد نعتمد على أى شخص وإن رحلت يوماً ما فلن تغير الشركة مسارها.


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