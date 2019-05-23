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لو حصلك ضربة شمس.. كمادات الثلج وشرب السوائل أبرز الإسعافات الأولية

الخميس، 23 مايو 2019 11:12 ص
لو حصلك ضربة شمس.. كمادات الثلج وشرب السوائل أبرز الإسعافات الأولية الاسعافات الأولية لضربة الشمس
كتبت إيناس البنا
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تحدث ضربة الشمس عندما يفشل الجسم فى تنظيم درجة الحرارة الخاصة به واستمرار ارتفاع درجة حرارته غالبًا إلى 40 درجة مئوية أو أعلى.

ضربة الشمس هى حالة طبية طارئة حتى مع العلاج الفورى، يمكن أن تهدد الحياة أو تؤدى إلى مضاعفات خطيرة طويلة الأجل، وتشمل علامات ضربة الشمس السريعة التى عرضها موقع "healthlinkbc":

فقدان الوعى لمدة أطول من بضع ثوان.

نوبة من التشنج التى تحدث بالجسم.

صعوبة شديدة فى التنفس.

تزايد درجة حرارة الجسم عن 40 درجة مئوية بعد التعرض لبيئة حارة.

الارتباك والأرق الشديد والسلوك العدوانى أو القلق.

تزايد معدل ضربات القلب بسرعة كبيرة.

التعرق الذى قد يكون ثقيلًا أو قد لا يتوقف.

شحوب البشرة وجفافها حتى تحت الإبطين.

القىء الشديد والإسهال.

اسعافات ضربات الشمنس
اسعافات ضربات الشمنس

 

الإسعافات الأولية عند التعرض لضربة الشمس

انقل الشخص إلى مكان بارد بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

قم بإزالة ملابس الشخص غير الضرورية، ووضعه على جانبه لكشف أكبر قدر ممكن من سطح الجلد للهواء.

قم بتبريد جسم الشخص بالكامل عن طريق رش الماء البارد، وقم بتهوية الشخص للمساعدة فى خفض درجة حرارة الجسم.

راقب علامات السكتة الدماغية التى تتقدم بسرعة مثل النوبات، واللاوعى لمدة أطول من بضع ثوان، إلى صعوبة شديدة فى التنفس.

شرب 2 لتر من السوائل
شرب 2 لتر من السوائل

ضع عبوات ثلج تحت كل إبط وعلى ظهر وعنق الشخص.

إذا توقف الشخص عن التنفس ابدأ فى إجراءات التنفس الصناعى.

لا تعطى الأسبرين لتقليل درجة حرارة الجسم المرتفعة التى يمكن أن تحدث مع ضربة الشمس، فقد تسبب هذه الأدوية مشاكل بسبب استجابة الجسم لضربة الشمس.

اسعافات ضربة الشمس
إسعافات ضربة الشمس

إذا كان الشخص مستيقظًا بدرجة كافية للابتلاع، يجب أن يشرب من 1 إلى 2 لتر من السوائل "لأكثر من ساعة إلى ساعتين لترطيب جسمه".

تأكد من أن الشخص جالسًا بشكل كافٍ حتى لا يختنق.


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