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لموظفى الدولة.. تعرف على معنى عقوبة اللوم بالقانون

الخميس، 23 مايو 2019 12:22 ص
لموظفى الدولة.. تعرف على معنى عقوبة اللوم بالقانون مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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كثيراً ما تصدر المحاكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عقوبات على الموظفين، منها من يعرفه الكثير ومنها ما لا يعرف معناه أحد، فالمحكمة التأديبية العليا تصدر العديد من الأحكام منها الفصل والخصم واللوم، وفِي إطار الخدمات التي يقدمها "اليوم السابع"، نشرح ما معني عقوبة "اللوم" كي لا يقع أحد فيها.

وتعتبر العقوبات التأديبية للموظف فى حالة ثبوت ارتكابه للمخالفات الإدارية، حددها القانون بشكل تدريجى تبدأ من الخصم من المرتب لمدة تجاوز 60 يومًا فى السنة، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، أمام الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هى التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة، لكن وبحسب قانون الخدمة المدنية الجديد فهناك عقوبات تأديبية أخرى توقع على الموظف حال ارتكابه مخالفات إدارية.

وعقوبة اللوم هي عقوبه بمعنى الانذار توجه للموظف وبمجرد وضعها بالملف تنتهي، وهي عقوبه ليس له أى آثر مادى، ولا يجوز إصدار عقوبات أشد من هذه العقوبة، وهذه العقوبات تعتمد على تخصص جهة العمل.

 

 


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مجلس الدولة

عقوبة اللوم

التاديبية


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