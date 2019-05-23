للحوامل.. نقص فيتامين (د) يعرضك لهذا المرض

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن نقص فيتامين (د) لدى الأمهات، منذ أوائل الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسكري الحمل.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، استخدم الدكتور "جين شيا"، من كلية ريتشارد إم فيربانكس للصحة العامة بجامعة إنديانا، وزملاؤه بيانات من دراسات نمو الجنين لفحص العلاقة بين نقص فيتامين (د) خلال فترة مبكرة من الحمل إلى منتصف فترة الحمل.



الحمل

ولاحظ الباحثون وجود علاقة بين المؤشرات الحيوية لفيتامين د وخطر الإصابة بسكر الحمل، حيث وجدوا فى الفترة 10 إلى 14 أسبوعًا من الحمل ، ارتبط نقص فيتامين (د) (أقل من 50 نانومول / لتر) بزيادة مخاطر الإصابة بـ 2.82 أضعاف لسكر الحمل.

وأضاف الباحثون أن تقييم فيتامين (د) في الحمل المبكر قد يكون مهمًا وقيمًا لتحسين المخاطر وتطوير تدخلات فعالة للوقاية الأولية من سكر الحمل.