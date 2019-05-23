لدفعة تكليف أطباء الأسنان 2017.. تعرف على كيفية تسجيل تظلم نتائج التوزيع؟

كتبت آية دعبس

بعد إعلان قبول فتح باب التظلمات، لأطباء الأسنان دفعة تكليف 2017، لمدة 10 أيام، يستعرض "اليوم السابع"، طرق التقدم بالتظلم والأوراق المطلوبة.

1- تسجيل التظلم من خلال موقع إدارة التكليف على رابط: http://mhealthasn.cu.edu.eg/

2- ويمكن التوجه إلى مقر الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة.

3- خصصت إدارة التكليف رقم 19468 لتلقى الاستفسارات

4- الأوراق المطلوبة:

- للطبيبة المتزوجة: (أصل + صورة وثيقة الزواج ) + (أصل + صورة البطاقة)

- الحالات الانسانية:

الحالات مرضية لأحد الوالدين + الطبيب عائل للأسرة: يتم تقديم قـرار من القومسيون الطبي التابع للمحافظة ) مع تقديم أصل قيد عائلي حديث من السجل المدني + أصل وصورة البطاقة القومى.

5- التحويل لمحافظة السكن للطبيبات فقط: تقديم ما يثبت محافظة السكن للإدارة المركزية لطب الأسنان في حالة فقط تغيير محافظة السكن عن الوارده في قرار التكليف.

6- سماح مجموع فى ضوء الشاغر وما يسمح به معياري الطبيب: غير مطلوب أى أوراق.

7- الحالات الصحية للطبيب: يتم طباعة نموذج القومسيون الذى سيتم ظهوره بعد حفظ التظلم واحضاره للإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة للتوقيع بالختم، والتوجه الى القومسيون الطبى بمدينة نصر الحى السادس.

8- الأطباء المكلفين على التأمين الصحي، والذين قاموا بالتسجيل في المديريات عليهم تعديل تظلمهم ليصير في إطار رغبات التأمين الصحى فقط، وإلا يعتبر تظلمهم لاغياً.