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لدفعة تكليف أطباء الأسنان 2017.. تعرف على كيفية تسجيل تظلم نتائج التوزيع؟

الخميس، 23 مايو 2019 12:00 ص
لدفعة تكليف أطباء الأسنان 2017.. تعرف على كيفية تسجيل تظلم نتائج التوزيع؟ طبيب أسنان - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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بعد إعلان قبول فتح باب التظلمات، لأطباء الأسنان دفعة تكليف 2017، لمدة 10 أيام، يستعرض "اليوم السابع"، طرق التقدم بالتظلم والأوراق المطلوبة.
 
 
1-      تسجيل التظلم من خلال موقع إدارة التكليف على رابط: http://mhealthasn.cu.edu.eg/
 
2-      ويمكن التوجه إلى مقر الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة.
 
3-      خصصت إدارة التكليف رقم 19468 لتلقى الاستفسارات
 
4-      الأوراق المطلوبة:
 
-          للطبيبة المتزوجة: (أصل + صورة وثيقة الزواج ) + (أصل + صورة البطاقة)
 
-          الحالات الانسانية:        
 
 الحالات مرضية لأحد الوالدين + الطبيب عائل للأسرة: يتم تقديم قـرار من القومسيون الطبي التابع للمحافظة ) مع تقديم أصل قيد عائلي حديث من السجل المدني + أصل وصورة البطاقة القومى.
 
5-      التحويل لمحافظة السكن للطبيبات فقط: تقديم ما يثبت محافظة السكن للإدارة المركزية لطب الأسنان في حالة فقط تغيير محافظة السكن عن الوارده في قرار التكليف.
 
6-      سماح مجموع فى ضوء الشاغر وما يسمح به معياري الطبيب: غير مطلوب أى أوراق.
 
7-       الحالات الصحية للطبيب: يتم طباعة نموذج القومسيون الذى سيتم ظهوره بعد حفظ التظلم واحضاره للإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة للتوقيع بالختم، والتوجه الى القومسيون الطبى بمدينة نصر الحى السادس.
 
8-      الأطباء المكلفين على التأمين الصحي، والذين قاموا بالتسجيل في المديريات عليهم تعديل تظلمهم ليصير في إطار رغبات التأمين الصحى فقط، وإلا يعتبر تظلمهم لاغياً.
 
 

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اطباء تكليف دفعة 2017

اطباء الاسنان دفعة 2017

تكليف 2017

تظلم دفعة اسنان 2017


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