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لجنة بيطرية لفحص لحوم فاسدة ضبطت داخل محل لمنتجات اللحوم بالجيزة

الخميس، 23 مايو 2019 03:00 ص
لجنة بيطرية لفحص لحوم فاسدة ضبطت داخل محل لمنتجات اللحوم بالجيزة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بالجيزة، بتشكيل لجنة من الطب البيطري لفحص كمية من منتجات اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، التى تم ضبطها داخل محل لتجارة اللحوم بالجيزة، وطلبت تقرير وافٍ حول حالة المنتجات.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى حيازة صاحب محل لتجارة اللحوم لكميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمداهمة المحل تم ضبط المتهم، وبحوزته 650 كيلو من "مقطعات لحوم – مفروم لحوم – مقطعات دواجن - دهون حيوانية" معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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منتجات اللحوم

دواجن

تجارة اللحوم


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