كيف حققت المصرية للاتصالات إيرادات 6.1 مليار جنيه فى 90 يوم؟

كتبت هبة السيد

حققت الشركة المصرية للاتصالات، إيرادات بقيمة 6.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2019 "يناير-مارس"، مرتفعة بنسبة 27.3% سنويًا و12.5% ربعيًا، يرجع نمو الإيرادات إلى 6 أسباب وهى:

- وصلت المبيعات المحلية لحق استخدام الدوائر بنظام (IRU) إلى 400 مليون جنيه، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات وحدة أعمال المشغلين بنسبة 48.8% سنويًا، و60% ربعيًا.

- ارتفعت إيرادات خدمات الإنترنت لوحدة أعمال المسكن والاتصالات الشخصية بنسبة 35.5% على أساس سنوى، مدفوعة بزيادة 27.2% فى أعداد المشتركين فى خدمات الإنترنت نتيجة انخفاض معدلات اختراق الشركات لهذا المجال.

- تحقيق إيرادات بقيمة 86 مليون جنيه من برنامج بورسعيد للتحول الرقمى، فضلا عن 93 مليون جنيه من مشروعات البنية التحتية الأخرى التى تشمل هيئة المجتمعات العمرانية، مما دعم إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات بنسبة 28.6% على أساس سنوى.

- شهدت إيرادات الهاتف المحمول نموًا، ساهم فى تحقيق رقم نمو مزدوج صغير على مستوى إيرادات التجزئة.

- استمرار إضافة عملاء جدد على كافة المستويات، حيث ارتفع عدد المشتركين فى خدمة الخط الأرضى بنسبة 13.0% سنويًا و3.2% ربعيًا، ارتفع أيضا عملاء الهاتف المحمول بنسبة 44.9% سنويًا و10.0% ربعيًا نتيجة تشغيل 613 ألف بطاقةSIM لطلبة الصف الأول الثانوى.

- نمو الإيرادات فى الربع الأول من 2019 يمكن أن يرجع إلى ضعف الأداء نسبيًا فى الربع الرابع 2018، وذلك بحسب بنك الاستثمار فاروس.