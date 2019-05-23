كوريا الجنوبية تشيد بجهود أمريكا فى تطوير التحالف بين الجانبين

سول /أ ش أ/

أشاد الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن بالجهود المشتركة للرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش، والرئيس الكورى الجنوبى الأسبق روه مو-هيون، التى تمثلت فى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين فى السابق ، والمفاوضات السداسية لنزع السلاح النووى لكوريا الشمالية، موضحا أنها لعبت دورا كبيرا فى تطوير التحالف بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال مون لبوش اليوم الخميس فى مكتبه بسول؛ وذلك فى إطار زيارته لحضور حفل إحياء الذكرى السنوية العاشرة لوفاة الرئيس الكورى الجنوبى الأسبق روه مو-هيون.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مون قوله -خلال اجتماعه مع بوش- "إن حضورك حفل إحياء الذكرى السنوية العاشرة لوفاة الرئيس الكورى الجنوبى الأسبق روه مو-هيون يعد أمرا رمزيا للتحالف القوى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، معربا عن تقديره وشكره لزيارة بوش لكوريا الجنوبية؛ من أجل حضور حفل التأبين.

وأشار مون إلى التعاون الوثيق الجارى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتطوير التحالف بين البلدين إلى تحالف أعظم، داعيا بوش إلى الاهتمام المستمر بتطوير التحالف بين الطرفين.

يذكر أن فترة رئاسة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش (2001 - 2009 ) تزامنت مع فترة رئاسة نظيره الكورى الجنوبى الأسبق روه ( 2003 - 2008) ، وقد انتحر روه فى 23 مايو 2009؛ وسط تحقيق موسع من قبل الادعاء العام، فى مزاعم بأن أفراد عائلته أخذوا أموالا بطرق غير مشروعة من رجل أعمال محلي، وألقى بنفسه من على الجبل خلف قرية بونج ها التى كان يقيم فيها بعد انتهاء ولايته.